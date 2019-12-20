عبر تويتر .. ماذا قال الشبابيون لـ خالد البلطان ؟

المواطن - محمد سمعه

وجه العديد من عشاق نادي الشباب رسالة مهمة إلى خالد البلطان رئيس مجلس إدارة النادي، عقب الخسارة أمس الخميس من أبها في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأطلق عشاق الشباب” البلطان رمزنا وحبنا ” كوسم لدعم البلطان عبر تويتر بسبب إخفاقات الفريق الأول لكرة القدم مؤخرًا في بطولة الدوري.

وطالب الشبابيون خالد البلطان بالتركيز على دعم الفريق الأول بصفقات مهمة في فترة الانتقالات الشتوية إضافة إلى التخلص من اللاعبين الذين يُقصرون في حق الفريق.

وانتهت مباراة أبها ضد الشباب أمس الخميس التي أُقيمت على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الفريق الأبهاوي بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة أبها ضد الشباب بشكل سريع، وضغط الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، إلا أن محاولاتهما لم تنجح، وأهدر الليوث فرصة التقدم مبكرًا، بعدما أضاع لاعبه جوانكا ركلة جزاء في الدقيقة 16.

وتمكن النجم التونسي سعد بقير من هز شباك الليوث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه التقدم في الشوط الأول من أحداث مباراة أبها ضد الشباب في الجولة الـ12.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حصل نجم الليوث عبدالملك الخيبري على بطاقة حمراء في الدقيقة 56، لاعتدائه على لاعب دون الكرة، ليُكمل فريقه مباراة أبها ضد الشباب بعشرة لاعبين، ما صعب من مهمتهم في إدراك التعادل.

وحصل لاعب الليوث دانيلو أسبريا على بطاقة حمراء في الدقيقة 68، ليُكمل الفريق العاصمي مباراة أبها ضد الشباب بتسعة لاعبين، وتمكن اللاعب أندرياتسيما من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 97.

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