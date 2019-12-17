عبر منصة أبشر.. 4 خطوات لإتمام مبايعة المركبات إلكترونيًا

المواطن - الرياض

كشفت منصة “أبشر”، عن تفاصيل وشروط وضوابط خدمة إتمام مبايعة المركبات آليًّا عن منصة “أبشر”، التي جاءت ضمن 13 خدمة جديدة في نظام “أبشر”، ودشنها وزير الداخلية مساء أمس.

وتتيح الخدمة الجديدة للأفراد إمكانية إتمام مبايعة المركبات آليًّا عبر منصة “أبشر”؛ وذلك بعد معاينة وفحص المشتري للمركبة، وحصول التراضي بين البائع والمشتري على إتمام المبايعة بثمن محدد.

وتشتمل الخدمة على:

– التحقق من ضوابط عملية البيع المحددة من قِبَل الإدارة العامة للمرور (سريان الفحص الدوري للمركبة، سريان رخصة السير، عدم وجود مخالفات على المشتري، وجود تأمين ساري المفعول على المركبة”.

– تحصيل ثمن المبايعة (قيمة المركبة) من المشتري.

– التحقق من تسليم المركبة إلى المشتري، عبر إدخال البائع لرمز التأكيد الذي يصل إلى المشتري أثناء عملية الاستلام والتسليم.

– نقل ملكية المركبة في أنظمة المرور إلى المشتري.

– إيداع ثمن المبايعة (قيمة المركبة) في حساب البائع البنكي.

أما عن مراحل تنفيذ الخدمة فهي كالتالي:

أولًا) إدخال البائع لبيانات طلب المبايعة وتحديده لهوية المشتري ولثمن المركبة:

يقوم البائع بالدخول إلى حسابه في منصة “أبشر”؛ لتحديد مركبته المطلوب بيعها، وتحديد ثمن البيع المتفق عليه، وإدخال معلومات المشتري (رقم الهوية وتاريخ الميلاد). كما يقوم البائع أيضًا بإدخال رقم حسابه البنكي المطلوب تحويل ثمن البيع إليه. ولا بد أن يكون الحساب مسجلًا باسمه لدى أحد البنوك المحلية.

ثانيًا) قبول/رفض المشتري لطلب المبايعة:

يُمنح المشتري مهلة قدرها 1 ساعة/ ساعات؛ ليقوم خلالها بالدخول إلى حسابه في منصة “أبشر”، ومن ثم يقوم بقبول أو رفض طلب المبايعة. وفي حال تم تجاوز هذه المهلة الزمنية دون اتخاذ أية إجراء من قِبَل المشتري؛ فيتم حينئذ إلغاء عملية المبايعة تلقائيًّا. وفي حال قبول المشتري للطلب؛ يلزمه إدخال رقم أحد حساباته البنكية. هذا الحساب سيُستخدم لاحقًا لإعادة ثمن المركبة للمشتري في حال عدم إتمام عملية المبايعة لأي سبب كان.

ثالثًا) قيام المشتري بتحويل ثمن المركبة للحساب البنكي الوسيط الخاص بالخدمة الإلكترونية:

في حال قبول المشتري عملية المبايعة، يتم تزويده برقم حساب الخدمة البنكي، ويُمنح مهلة قدرها 72 ساعة/ ساعات كحد أقصى كي يقوم بإيداع ثمن المركبة في هذا الحساب. وفي حال عدم إيداع ثمن البيع خلال 72 ساعة/ ساعات؛ يتم إلغاء عملية المبايعة تلقائيًّا، كما يُلزم المشتري أيضًا في هذه المرحلة بالقيام بالتأمين على المركبة.

رابعًا) تسليم واستلام المركبة:

بعد إيداع المشتري لثمن البيع كاملًا في حساب الخدمة البنكية الخاص بالخدمة؛ يتم إشعار الطرفين بذلك، ويمكنهما حينها إتمام الخطوة الأخيرة وهي تسليم المركبة فعليًّا من البائع إلى المشتري، وإتمام عملية التحقق الآلي من خلال منصة “أبشر”، وإدخال رمز التحقق.. يتم ذلك خلال مهلة لا تتجاوز 24 ساعة لإتمام عملية الاستلام والتسليم. وفي حال انقضاء هذه المهلة دون إتمام العملية؛ يتم إلغاء عملية المبايعة تلقائيًّا. أما في حال إتمام عملية الاستلام والتسليم بنجاح فيتم حينئذ نقل ملكية المركبة إلى المشتري كما يتم تحويل ثمن المركبة إلى البائع خلال 5 أيام عمل؛ ابتداءً من اكتمال نقل ملكية المركبة.