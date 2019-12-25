عراقيون يطالبون قاسم سليماني بالخروج من المنطقة الخضراء

المواطن - متابعة

أحرق المعتصمون في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد، مساء أمس الثلاثاء، علم إيران، مطالبين الجنرال الإيراني قاسم سليماني بالرحيل من المنطقة الخضراء.

وقال مراسل “سكاي نيوز عربية”: إن المعتصمين طالبوا سليماني، وهو قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، بالرحيل من المنطقة الخضراء إلى إيران.

وتابع أن المحتجين قطعوا الطريق الرابط بين العاصمة بغداد ومحافظة كربلاء بحرق الإطارات، مشيرًا إلى أنه جرى أيضًا قطع الطريق الدولي في ناحية النيل في محافظة بابل.

ويأتي استمرار الاحتجاجات في وقت مرر فيه البرلمان العراقي، مساء أمس، قانون الانتخابات الجديد، الذي كان أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين، الذين اجتاحوا البلاد منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وكان اللافت في قرار مجلس النواب العراقي أنه وافق على تشريع القانون الجديد، بكل بنوده، بعد تجاوز النقاط الخلافية.

وتركز الخلاف حول المادتين 15 و16 من قانون الانتخابات، وتتسم هاتان المادتان بأهمية كبرى؛ كونهما تحددان شكل الترشح وتقسيم العراق إلى دوائر عدة وليس دائرة واحدة، كما يطالب المحتجون.

وتعليقًا على الأمر، اعتبر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تمرير القانون “انتصارًا”.

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