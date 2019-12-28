عرض وثائق سرية عن الأطباق الفضائية!

المواطن - متابعة

ينظم الأرشيف الأمريكي في واشنطن معرضًا يكشف فيه كيف اقتنعت أمريكا بأن دراسة الأجسام الطائرة المجهولة، وصلت إلى طريق مسدود.

ونقلت وكالة نوفوستي، عن منسق المعرض، كورين بورتير: “نريد عرض الوثائق المتنوعة التي تم الاحتفاظ بها في الأرشيف الوطني”، مشيرًا إلى أن المعرض يقام بمناسبة مرور 50 سنة على وقف برنامج الكتاب الأزرق.

ويعتبر برنامج الكتاب الأزرق مشروع رسمي تديره القوات الجوية الأمريكية، لتحديد هوية الأجسام الغريبة التي ظهرت في الغلاف الجوي للأرض.

وبحسب الوثائق الحكومية الأمريكية، فإن برنامج الكتاب الأزرق استمر من عام 1952 إلى عام 1969، وعلى الرغم من أن الحكومة قد أعلنت نتائج المشروع للجماهير، إلا أنه لا يزال هناك قدر كبير من الغموض يحيط بتفاصيل هذا المشروع ونتائجه، مما زاد الغموض حول حقيقة وجود الصحون الطائرة.

ومن المقرر أن تسلط الوثائق الضوء أيضًا على نظريات المؤامرة المعروفة حول مشروع ماجستيك 12 السري، وهي منظمة سرية مزعومة تتكون من علماء وقادة عسكريين ومسؤولين حكوميين.

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