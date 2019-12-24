عضوة بالشورى: المرأة أكثر من الرجل في روح العمل

المواطن - الرياض

قالت عضوة مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري: إن تمكين المرأة لا يؤثر على الرجل.

#تم | د. سامية بخاري: نسبة الوظائف القيادية للنساء منخفضة وليست في المملكة فقط. #تمكين_المرأة. pic.twitter.com/nMnrTp0ONx — برنامج تم (@TammTalkShow) December 24, 2019

وأضافت بخاري، في حوارها إلى برنامج تم المذاع على قناة SBC، أن نسبة البطالة عند الرجال قلت بالرغم من توظيف النساء، متابعةً أن المرأة أكثر من الرجل في روح العمل، وأن الكرسي دوار في العمل.

وتابعت أن نسبة الوظائف القيادية للنساء منخفضة وليست في المملكة فقط، متمنية أن تحقق المرأة انطلاقة أكبر فيما يتعلق بالتمكين في الوظائف القيادية بالمملكة؛ لأن النسبة الحالية ضعيفة جدًّا مقياسًا بنسبة النساء في السعودية.

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