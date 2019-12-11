عضوة شورى تطالب الإفتاء باستخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الفتاوى الفورية

المواطن - الرياض

شهد مجلس الشورى، اليوم الأربعاء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1439/1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

مطالب بتطبيق إلكتروني جديد:

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتطوير تطبيق أسألني، وتوسيع مجال عمله، وإلحاقه باللجنة الدائمة للإفتاء.

كما طالبت اللجنة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإنشاء تطبيق إلكتروني للنتاج العلمي الصادر منها.

توصيات ونقاشات مهمة:

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء اعتماد خطة للنشر الإلكتروني والحد من النشر الورقي، وتأسيس برنامج لحوكمة البحوث العلمية لرفع جودة البحوث ومرجعيتها مثل ما هو متوفر في البحوث العلمية التقنية.

بدوره دعا عضو آخر الرئاسة إلى الاستفادة من مناهج وأدوات البحث العلمي الحديثة وتوظيفها في خدمة الإسلام، وأن تعمل الرئاسة على تعزيز استخدامها للبحوث المسحية والاستقصائية والتطبيقية والإجرائية.

استخدام الوسائل الحديثة:

ورأى أحد أعضاء المجلس أهمية أن تستخدم الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وسائل التواصل الحديثة للوصول إلى أكبر شريحة من المسلمين بما يحقق أهدافها ومهامها، فيما أكد آخر على أهمية أن يكون للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء دور عالمي من خلال ترجمة بحوثها ونشرها من خلال موقعها الإلكتروني.

الذكاء الاصطناعي:

وطالبت إحدى عضوات المجلس خلال مداخلتها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء باستخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الفتاوى الفورية محليًّا وعالميًّا، بمختلف المذاهب واللغات، وبأسلوب متطور وموثوق يناسب متطلبات العصر، في حين طالب آخر الرئاسة بالتنسيق مع الأقسام والكليات ذات العلاقة بالجامعات السعودية لإجراء البحوث والدراسات، وإقامة مؤتمر سنوي تحدد فيه أهم القضايا التي تحتاج إلى دراسة بمشاركة المختصين من الجامعات لنقل المعرفة وتبادل الخبرات.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.