عقاب يؤذي لاعبي الأهلي

المواطن - محمد سمعه

قال الإعلامي طارق النوفل، إن طريقة عقاب جماهير الأهلي للاعبي الفريق الأول ستؤذيهم ولن تحقق نتائج إيجابية.

وكانت الجماهير امتنعت عن الحضور لمباراة الأهلي وضمك الأخيرة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حضر شخص يُدعى عم ” جمال” وهو مشجع للأهلي إلى المباراة وظهر في مقطع فيديو وهو يبكي ويقول: أنا أهلاوي ومريض وحضرت لدعم الفريق، وينكم جماهير الأهلي؟

#الدوري_مع_وليد طارق النوفل: جمهور الأهلي يعاقب فريقه بطريقة غير صحيحة، ويجب عليهم أن لايدخلوا في المشاكل الإدارية. pic.twitter.com/ft7lu3SCwd — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 22, 2019

وعلّق طارق النوفل على فيديو العم جمال قائلًا: عقاب جماهير الأهلي للاعبين غير جيد وغير مناسب، يجب عليهم أن يدعموا الفريق ويتعلموا من العم جمال العاشق والمحب للكيان.

وقال الإعلامي ماجد الفهمي: أهم ما في كرة القدم وفي المنظومة بشكل عام هو الحضور الجماهيري.

#الديوانيه مشجع أهلاوي حزين من عزوف جماهير فريقه: أنا مريض وجيت.. وينكم؟

و #عبدالرحمن_الحميدي يعلق: نتمنى لك الشفاء وحضورك محل تقدير للوسط الرياضي.. قيمة الكرة السعودية في المدرج.#الأهلي_ضمك pic.twitter.com/PcUVoulIa5 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 19, 2019

يذكر أن جماهير الأهلي كانت أبدت غضبها من خروج مشاكل النادي الإدارية في الفترة الأخيرة، وذلك بعد انتشار الخلاف الذي نشب بين أحمد الصائغ رئيس الأهلي والأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بالراقي إضافة إلى انتشار شائعات حول وجود عقوبة من الفيفا على الأهلي بسبب التأخر في سداد مستحقات صفقة الجزائري يوسف بلايلي، قبل أن يُخرج أحمد بامعوضة المدير التنفيذي للأهلي ويؤكد سداد كافة المستحقات.

من ناحية أخرى، ترددت أنباء في الفترة السابقة عن وجود نية من نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي للتعاقد مع السوري عمر السومة نجم الراقي، قبل أن ينفي النادي الإماراتي كل هذه المزاعم.

تابعنا على تواصل معنا على