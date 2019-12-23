عقاب يؤذي لاعبي الأهلي
بسبب عدم دعم الجماهير

عقاب يؤذي لاعبي الأهلي

2019/12/23
الساعة 4:53 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

قال الإعلامي طارق النوفل، إن طريقة عقاب جماهير الأهلي للاعبي الفريق الأول ستؤذيهم ولن تحقق نتائج إيجابية.

وكانت الجماهير امتنعت عن الحضور لمباراة الأهلي وضمك الأخيرة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حضر شخص يُدعى عم ” جمال” وهو مشجع للأهلي إلى المباراة وظهر في مقطع فيديو وهو يبكي ويقول: أنا أهلاوي ومريض وحضرت لدعم الفريق، وينكم جماهير الأهلي؟

وعلّق طارق النوفل على فيديو العم جمال قائلًا: عقاب جماهير الأهلي للاعبين غير جيد وغير مناسب، يجب عليهم أن يدعموا الفريق ويتعلموا من العم جمال العاشق والمحب للكيان.

وقال الإعلامي ماجد الفهمي: أهم ما في كرة القدم وفي المنظومة بشكل عام هو الحضور الجماهيري.

يذكر أن جماهير الأهلي كانت أبدت غضبها من خروج مشاكل النادي الإدارية في الفترة الأخيرة، وذلك بعد انتشار الخلاف الذي نشب بين أحمد الصائغ رئيس الأهلي والأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بالراقي إضافة إلى انتشار شائعات حول وجود عقوبة من الفيفا على الأهلي بسبب التأخر في سداد مستحقات صفقة الجزائري يوسف بلايلي، قبل أن يُخرج أحمد بامعوضة المدير التنفيذي للأهلي ويؤكد سداد كافة المستحقات.

من ناحية أخرى، ترددت أنباء في الفترة السابقة عن وجود نية من نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي للتعاقد مع السوري عمر السومة نجم الراقي، قبل أن ينفي النادي الإماراتي كل هذه المزاعم.

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