عقد الخمس سنوات سلاح سان جيرمان لحماية مبابي

المواطن - محمد سمعه

يطمح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في تجديد عقد نجمه الفرنسي كيليان مبابي لمدة خمس سنوات، وذلك بعد اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بضم اللاعب الفرنسي.

وقالت صحيفة آس الإسبانية: إن إدارة باريس سان جيرمان تريد منح مبابي عقد مدته خمس سنوات بمقابل مادي قدره 32 مليون يورو في الموسم الواحد وفقًا لما ذكره الصحافي نيكولو سيكرا.

وبسبب اقتراب البرازيلي نيمار داسيلفا من الرحيل عن باريس سان جيرمان، يريد النادي الفرنسي الإبقاء على مبابي المُتوج بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي في صيف 2018.

وفي وقت سابق، كشف اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن تسبب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني في إسعاده خلال سباق الحذاء الذهبي عن عام 2019.

وتحدث مبابي لـ مجلة ”فرانس فوتبول” الفرنسية قائلًا: ميسي كان متفوقًا عليّ في سباق الحذاء الذهبي 2019 رغم أنني سعيت كثيرًا للتطوير من نفسي.

وأضاف مبابي: عثمان ديمبيلي أخبرني أن ميسي كان يُراقبني وراقب أهدافي التي سجلتها مؤخرًا، وقلت لنفسي يا له من شيء رائع أن يُراقبني ميسي، هذه مجاملة لطيفة لي.

يذكر أن ليونيل ميسي سجل 36 هدفًا خلال عام 2019 بكافة المسابقات؛ مما أدى لتفوقه على الفرنسي مبابي الذي أحرز 33 هدفًا خلال العام.

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