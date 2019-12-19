عقوبات أمريكية تستهدف قضاة المحاكمات الصورية في إيران

المواطن - متابعة

قالت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قاضيين إيرانيين تتهمهما بمعاقبة مواطنين إيرانيين وآخرين من مزدوجي الجنسية بسبب ممارستهم لحق حرية التعبير والتجمع.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن القاضيين أبو القاسم صلواتي ومحمد مغيثة “أشرفا على إجهاض النظام الإيراني للعدالة في محاكمات صورية جرت فيها معاقبة صحفيين ومحامين ونشطاء سياسيين وأفراد من أقليات عرقية ودينية إيرانية لممارستهم حرية التعبير والتجمع وصدرت بحقهم أحكام مطولة بالسجن والجلد وحتى الإعدام”.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستفرض قيودًا على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين حاليين وسابقين وصفهم بأنهم متورطون في إساءة معاملة واحتجاز محتجين سلميين وذلك وسط تشديد واشنطن حملتها على إيران.

وقال بومبيو إن قوات الأمن الإيرانية ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد المحتجين، وأكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبه.

ووجه بومبيو حديثه للمسؤولين الإيرانيين قائلًا: “تصرفوا كدولة طبيعية وافتحوا مجال التقدم أمام شعبكم”. لافتًا “قد نحقق أهدافنا ونستقبل الإيرانيين في المستقبل بنية حسنة”.

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