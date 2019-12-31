عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران قريبًا

المواطن - متابعة

قالت الخارجية الأمريكية: إن عقوبات جديدة ستصدر قريبًا ضد إيران، مشددًا على أن أمريكا سترد في أي مكان وليس في العراق فقط إذا هددت مصالح الولايات المتحدة.

يأتي ذلك فيما أكد المبعوث الأمريكي لإيران، برايان هوك، في إيجاز عبر الهاتف مع الصحافيين، الاثنين، أن هدف الضربات الأمريكية لحزب الله العراقي في العراق وسوريا، الأحد، كان “استعادة القدرات الرادعة للولايات المتحدة ضد العدوان الإيراني”.

كما اتهم هوك كتائب حزب الله العراقي “بالتعدي على السيادة العراقية”.

وقال هوك: إن “الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان صبورًا، وآخر ما نسعى إليه هو الصراع في الشرق الأوسط”.

وأضاف: “منذ مايو، رفعت الولايات المتحدة عدد قواتها في الشرق الأوسط بـ14 ألف جندي، كما قامت بزيادة القدرات الدفاعية الجوية للسعودية”.

من جهته، أوضح ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، لشؤون الشرق الأدنى، أن “الأهداف المقصوفة في سوريا الأحد كانت أهم من مثيلتها في العراق”.

ووصف شنكر الضربات الأمريكية بأنها “جادة”، مضيفًا: “لا نريد تصعيدًا، ولكن الإيرانيين فسروا ضبط النفس الأمريكي بالضعف”.

وشدد على أهمية ضرب مجموعة هامة من الأهداف “لإيصال رسالة إلى إيران”.

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