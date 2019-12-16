على هامش منتدى الأعمال السعودي الألماني.. معرض لأهم منتجات المملكة

المواطن - القاهرة

يُقيم المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية معرضًا مصاحبًا لمنتدى الأعمال السعودي الألماني، بمشاركة 14 جهة سعودية من القطاعين العام والخاص.

ويبرز الجانب السعودي في هذا المعرض جهود المملكة المحلية والدولية في ثلاثة محاور رئيسة هي: التنمية الاقتصادية والتحول الاقتصادي والمشاريع الكبرى والترفيه والإغاثة والأعمال الإنسانية.

الهدف من المعرض:

يهدف المعرض إلى إبراز بعض خطط ومشاريع رؤية المملكة 2030، التي يعمل عليها كل من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي بالمملكة، وفرص التعاون فيها مع الشركاء المحتملين في ألمانيا الاتحادية.

وسيرأس الجانب السعودي في هذه اللجنة وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، فيما يرأس الجانب الألماني وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة بيتر ألتماير.

ويُمثل منتدى الأعمال السعودي الألماني منصة مثالية لالتقاء كبار المسؤولين الحكوميين وأصحاب الأعمال، وفتح قنوات التواصل المباشر بين المؤثرين في صناعة القرار الاقتصادي في البلدين.

المشاركون:

وسيشارك الحضور الذين يبلغ عددهم أكثر من 300 مشارك، في عدد من جلسات النقاش وورش العمل لتسليط الضوء على العلاقات الاقتصادية الحالية والمستقبلية بين المملكة وألمانيا، وفرص التعاون الإستراتيجي بين البلدين، وأهم تحدياتها وممكناتها.

أجندة أعمال المنتدى:

ويتكون المنتدى من خمس جلسات رئيسة لنقاش التعاون بين البلدين في مجالات التصنيع، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والطاقة المستدامة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والسياحة والترفيه.