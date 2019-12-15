علي البليهي: #الهلال قادر على الوصول إلى النهائي

المواطن - محمد سمعه

أكد المدافع علي البليهي لاعب الهلال على أن الأزرق يريد الوصول إلى نهائي مونديال الأندية 2019، بتجاوز عقبة نادي فلامنغو البرازيلي.

ونقل موقع الفيفا تصريحات البليهي الذي قال: الهلال نجح في الفوز بعد سوء حظ غريب واجهه أمام الترجي ولا يجب أن ننسى أن المباراة كانت صعبة للغاية.

وأضاف البليهي: الآن أغلقنا صفحة الترجي وسنفتح صفحة نادي فلامنجو، ونحن نحترم كل المنافسين لكن الهلال يريد الفوز على الفريق البرازيلي والصعود إلى نهائي المونديال.

وإذا فاز الهلال على فلامنغو فسيكون الزعيم أول بطل آسيوي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية في تاريخه كحامل للقب دوري أبطال آسيا.

وأول ناد سعودي يتأهل لنهائي مونديال الأندية، حيث لم يستطع النصر أو الاتحاد تحقيق هذا الإنجاز، كذلك إذا تأهل الهلال للنهائي فسيكون أول ناد سعودي يضمن التتويج بميدالية في كأس العالم للأندية.