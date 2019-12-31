علي البليهي يُقلق الجماهير الهلالية

المواطن - مروة نبيل

أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال علي البليهي حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، لعدم تجديد عقده مع الزعيم حتى الآن.

وينتهي عقد علي البليهي مع نادي الهلال بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد خلال الفترة الحالية.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن علي البليهي رفض العرض الذي قدمته إدارة الهلال، رغم رغبته في الاستمرار بصفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ ولكن مع تقديره ماليًا بشكل مناسب، لما يُقدمه مع الزعيم.

وعلق البليهي على حقيقة اتفاقه مع إدارة نادي الهلال على تجديد عقده لمدة موسمين أو أكثر، قائلًا: “دخلت الفترة الحرة.. وأنتظر ما سيحدث، وكل شيء جديد مع وكيلي”.

وعن وجود مفاوضات مع إدارة نادي الهلال، قال علي البليهي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “نعم هناك تخاطب ولكن لم نصل إلى شيء حتى الآن، لا جديد وإن شاء الله خير”.

وأعربت الجماهير الهلالية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قلقها من تصريحات علي البليهي، خوفًا من رحيله عن صفوف الزعيم، خاصة أنه يُعد واحدًا من أبرز مدافعي دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تابعنا على تواصل معنا على