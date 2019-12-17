علي العلياني للغذاء والدواء: جيتكم إلى معالي المواطن مرفوضة!

المواطن - الرياض

كشف الإعلامي علي العلياني، أن هناك رسالة وصلت إليه من هيئة الغذاء والدواء بشأن مسؤوليها معه بالبرنامج لإعلان نتائج التحقيق النهائية في قضية التبغ المغشوش.

ورفض العلياني في برنامجه “معالي المواطن” على قناة إم بي سي، على الهواء مباشرة ذلك، عقب ظهور مسؤولين بالهيئة أمس مع الإعلامي عبدالله المديفر في برنامجه في الصورة، قائلًا: أرسلوا لي هيئة الغذاء والدواء أمس رسالة وهي موثقة على جوالي، إن الحلقة مع الزميل عبدالله المديفر مختلفة ولها أسبابها، وأن النتائج نظهرها معك يوم الأربعاء.

وعلق العلياني بقوله: أول شيء أرفض هذا الأمر، اذهبوا إلى برامج أخرى لمنابر ثانية، أنا ما أتعامل مع أحد بهذا الأسلوب، والسبب الثاني هو أني أشعر بأنه لا زال هناك تعالٍ على المواطن، يعني النتائج هذه احتمال كبير تطلع إيجابية وبنفس الدفاع، يعني الجضعي يقول: ما وجدنا خشب مع أن اللجنة لم تصل إلى نتيجة نهائية، اللجنة لسة ما وصلت ويقول وجدنا خشب! ثم يقول احتمال هناك مؤامرة، احتمال يعني ما في دليل، الجمارك ما تدري شيء عن دخان اليمن واحتمال أنه مهرب، هذا المسؤول عن الجمارك.

وأضاف العلياني: إذا كانت البلد قوية فلابد للإعلام أن يكون قويًّا، وعلى فكرة الأمم المتقدمة لا تخاف ولا تخشى نقاش مواضيع؛ بالعكس الشفافية مطلب، وحرية الصحافة مطلب، واحترام الناس مطلب، والنزول لهموم الناس ودراستها على الأرض مهم جدًّا.

وتابع: لا تدار الأمور من المكاتب أو من شاشات الجوال.. دعواتكم مرفوضة، برنامج معالي المواطن لن يكون برنامج علاقات عامة يومًا من الأيام، والسعودية تستحق أن يكون هناك 100 برنامج معالي المواطن.