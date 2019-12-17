عمال نظافة يعثرون على خاتمي زواج في 30 طنًا من القمامة

المواطن - متابعة

رمى زوجان من مدينة ملبورن الأسترالية خاتمَي زواجهما في القمامة عن طريق الخطأ وتوسلا لعمال النظافة للبحث عنهما في 30 طنًا من القمامة.

وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن الزوجين كانا يقومان بعمليات ترميم وصيانة في منزلهما، وفي يوم السبت 14 ديسمبر رميا عن طريق الخطأ خاتمي الزواج والخطوبة، وعندما اكتشفا الأمر كانت شاحنة نقل القمامة قد غادرت المكان، وفي المساء ذهب الزوجان إلى مكب النفايات وطلبا من العمال البحث عن الخواتم.

واتضح أن القمامة المطلوبة أعيد شحنها إلى المحطة الأخيرة؛ لذلك اضطر العمال إلى تفريغ الشاحنة من حمولتها البالغة 30 طنًا تلبية لطلب الزوجين.

وقد عثر العمال على الخاتمين فعلًا وأعادوهما إلى الزوجين.

وأكد رئيس مجلس إدارة منطقة ستونينغتون، أن محطة إعادة شحن القمامة لا تقدم خدمات البحث عن أشياء رميت في القمامة بطريق الخطأ، ولكن نظرًا للقيمة المعنوية والمادية العالية للخواتم، تقرر عمل استثناء للزوجين.