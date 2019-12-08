عمل #الرياض يدعم ذوي الإعاقة بـ4 اتفاقيات شراكة

المواطن - الرياض

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلًا بوحدة الخدمات المساندة في الرياض والدرعية، ومركز الرعاية النهارية لحالات التوحد، مهرجانًا اجتماعيًّا ضمن البرامج والفعاليات المتزامنة مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأقيم المهرجان في البهو الرئيس في الرياض بارك بحضور ورعاية مدير عام عمل وتنمية منطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، وعدد كبير من موظفي وموظفات المراكز الإيوائية التابعة للفرع وعدد كبير من المهتمين بالشأن الاجتماعي والفرق التطوعية وجمهور كبير.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات بدءًا بالقرآن الكريم للابن ياسر الخضير أحد طلاب مركز إفادة لمتلازمة داون، فالسلام الملكي السعودي بمشاركة طلاب مركز بسمة تفاؤل للرعاية النهارية، ثم فقرة ترحيبية بمشاركة النجمة الصغيرة تالا الغامدي مع فرقة الأرجوان، أعقبها عرض مرئي عن الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوحدات الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز الرعاية النهارية لحالات التوحد، ثم روى البطل السعودي فهد الجنيدل قصة نجاحه في تحدي الإعاقة منذ كان طفلًا إلى أن بات أحد أبرز أبطال المملكة في رياضة الكراسي المتحركة.

وشهد الحفل توقيع راعي الحفل مدير عام فرع عمل وتنمية منطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي 4 مبادرات تهدف جميعها إلى خدمة وإفادة ذوي الإعاقة، وذلك في إطار التعاون والشراكة المجتمعية بين الفرع وبين الجهات الأخرى بمختلف أنشطتها، المبادرة الأولى مقدمة من مجموعة المهيدب لطب الأسنان، وهي عبارة عن علاج مجاني لذوي الإعاقة وخصم 60% لأسرهم، أما المبادرة الثانية فمقدمة من مباركة الدوسري مصممة ومدربة برامج تنمية بشرية تنظم من خلالها 4 دورات تدريبية لـ8 متدربات من ذوات الإعاقة.

بينما المبادرة الثالثة فمقدمة من مكتب آفاق العراب للخدمات التجارية، وهي عبارة عن تقديم بطاقة الرعاية الصحية مجانًا لذوي الإعاقة، في حين سيكون فريق نخبة الخير التطوعي في المبادرة الرابعة شريكًا رسميًّا لفرع الوزارة في الرياض في جميع المناسبات.

وألقى الدكتور السيالي راعي الحفل كلمة تحدث فيها عن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وأهميته، وعن المناسبة، مقدمًا شكره للرعاة والداعمين والمشاركين والحضور.