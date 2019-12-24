عُطل يؤخر انطلاق الشوط الثاني من مباراة ضمك والنصر
ضمن منافسات كأس الملك سلمان

عُطل يؤخر انطلاق الشوط الثاني من مباراة ضمك والنصر

2019/12/24
الساعة 5:23 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

كشفت القناة الرياضية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن سبب تأخر انطلاق الشوط الثاني من مباراة ضمك والنصر.

وأشارت إلى أن تعطل جهاز التواصل ما بين حكم المباراة وغرفة الـVAR تسبب في تأخر بداية الشوط الثاني من مواجهة ضمك والنصر المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وكان الشوط الأول من مباراة ضمك والنصر ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين قد انتهى بتقدم الفريق الضمكاوي بهدفين مقابل هدف.

وسجل مازن أبو شرارة ثنائية الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في شباك العالمي عند الدقيقتين 37 و43، قبل أن يُقلص المغربي عبدالرزاق حمدالله الفارق من ركلة جزاء عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

 

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