عُطل يؤخر انطلاق الشوط الثاني من مباراة ضمك والنصر

المواطن - مروة نبيل

كشفت القناة الرياضية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن سبب تأخر انطلاق الشوط الثاني من مباراة ضمك والنصر.

وأشارت إلى أن تعطل جهاز التواصل ما بين حكم المباراة وغرفة الـVAR تسبب في تأخر بداية الشوط الثاني من مواجهة ضمك والنصر المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

تعطل جهاز التواصل ما بين حكم المباراة وغرفة الـVAR يؤخر بداية الشوط الثاني من لقاء #ضمك و #النصر .#ضمك_النصر#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين. pic.twitter.com/9kjanmEnxp — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 24, 2019

وكان الشوط الأول من مباراة ضمك والنصر ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين قد انتهى بتقدم الفريق الضمكاوي بهدفين مقابل هدف.

وسجل مازن أبو شرارة ثنائية الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في شباك العالمي عند الدقيقتين 37 و43، قبل أن يُقلص المغربي عبدالرزاق حمدالله الفارق من ركلة جزاء عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

تابعنا على تواصل معنا على