غارات مجهولة تضرب قوات إيران شرق سوريا
في منطقة الحزام الأخضر بأطراف مدينة البوكمال

غارات مجهولة تضرب قوات إيران شرق سوريا

2019/12/09
الساعة 2:03 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأحد، أن طيرانًا مجهولًا استهدف مجددًا مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها بريف دير الزور الشرقي، السبت.

وأكد المرصد أن استهدافًا جويًّا مجهولًا طال مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها بريف دير الزور الشرقي، وقال: إن طائرات لا تزال مجهولة الهوية حتى اللحظة، استهدفت مساء السبت مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في منطقة الحزام الأخضر بأطراف مدينة البوكمال شرق دير الزور، بحسب “العربية”.

كما أضاف أن نيرانًا اندلعت في المواقع المستهدفة، وقُتل ما لا يقل عن 5 عناصر من الميليشيات الموالية لطهران في تلك المنطقة.

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