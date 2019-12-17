غارسيا: أعرف الكرة الخليجية.. وهدفي بناء فريق للمستقبل

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدرب الإسباني لويس غارسيا عن سعادته بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يملك خبرة كبيرة من خلال العمل في أكثر من دوري.

وتحدث غارسيا في بداية المؤتمر الصحافي الخاص بتقديمه قائلًا: “سعيد بوجودي في نادي الشباب، وفخور بتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، الشباب نادٍ غني عن التعريف، ولدى طموحات ورغبة في تحقيق المأمول مني”.

وتابع المدرب الإسباني: “أمتلك خبرة تدريبية كبيرة اكتسبتها من العمل في الدوري الإسباني، ثم نادي بني ياس الإماراتي، ونادي بيجين رينهي الصيني الذي صعدت به إلى الدوري الممتاز”.

وعن فشل تجربته الثانية مع نادي بيجين رينهي، علق غارسيا قائلًا: “رجعت مرة أخرى إلى الصين بطلب من صديقي مالك النادي لإنقاذ الفريق بعد أن تدهور وضعه الفني، لكنني لم أجد الأدوات التي تساعدني على النجاح في مهمتي”.

وبشأن معرفته بالكرة الخليجية، قال لويس غارسيا: “أعرف الكرة الخليجية جيدًا، واليوم في نادي الشباب تذكرت أول تدريب لي مع بني ياس الإماراتي”.

وعمّا سيقدمه مع الفريق الأول بنادي الشباب، علق غارسيا قائلًا: “سأعمل على تحسين النواحي الفنية للاعبين، وبناء فريق قوي للمستقبل، لقد وعدت إدارة النادي بتقديم عمل جاد يناسب مكانة النادي وتاريخيه”.

وأضاف: “أمامي 48 ساعة فقط وأقود الفريق في أول مباراة لي في الدوري السعودي، لذلك لم تكن الحصتان التدريبيتان كافيتين بالنسبة لي لمعرفة اللاعبين جيدًا.. سأعمل على خلق عائلة واحدة، وبيئة تنافسية، وعقلية احترافية لدى اللاعبين”.

واختتم لويس غارسيا تصريحاته بالحديث عن تقييمه لمسيرته التدريبية قائلًا: “مسيرتي التدريبية كانت جيدة سواء في الإمارات أو الصين، ولقد حققت نتائج إيجابية في الدوريين”.