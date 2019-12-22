غارسيا: نسعى للفوز على الشرطة لتعويض الخسائر المحلية

المواطن - مروة نبيل

شدد المدرب الإسباني لويس غارسيا على أهمية مباراة الشباب ضد الشرطة العراقي، يوم غد الاثنين، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال غارسيا: “تنتظرنا يوم الاثنين مباراة مهمة تعني لنا الكثير؛ لأنها على أرضنا وبين جماهيرنا، وسيكون ذلك دافعًا للاعبين لتحقيق الفوز.. أرجو من الجماهير الشبابية الحضور إلى الملعب لمؤازرة اللاعبين ودعمهم”.

وأضاف: “سنعمل على تحقيق الفوز من أجل إسعاد أنفسنا والجماهير، وذلك بعد سلسلة الخسائر في المباريات الماضية، وفريق الشرطة العراقي قوي ولديه أكثر من 7 لاعبين في المنتخب العراقي”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الشباب ضد الشرطة العراقي: “المباراة ستكون جميلة وممتعة، وسنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية، نحتاج لرفع ثقافة الفوز لدى اللاعبين، وأنا متفائل بأنهم سيعودون إلى وضعهم الطبيعي”.

وواصل غارسيا حديثه قائلًا: “هناك تقبل كبير لدى اللاعبين لإستراتيجيتي التدريبية ونحتاج عمل كبير خلال الفترة المقبلة.. أتمنى عدم حدوث أخطاء من اللاعبين كما حدث في المباراة الماضية”.

واستكمل مدرب نادي الشباب تصريحاته قائلًا: “نحتاج للتركيز بشكل كبير حتى نتجاوز الشرطة العراقي.. ولإعداد فريق قوي تحتاج منظومة العمل بالنادي إلى مزيد من الوقت”.

واختتم غارسيا تصريحاته قائلًا: “المباراة الماضية شهدت حماسة كبيرة لدى اللاعبين رغم النقص، وسنعمل على تعزيزها أكثر في الفترة المقبلة”.

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