غبار وأمطار رعدية غدًا على 9 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، غدًا، على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية.

في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من ساحل البحر الأحمر وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

أما عن التوقعات البحرية فسوف تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة على البحر الأحمر فيما ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي.