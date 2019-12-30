غداً.. ليلة مميزة لعراب الطرب محمد عبده بموسم الرياض

المواطن - الرياض

يشهد موسم الرياض، غداً الثلاثاء، حفلة بنكهة فنية مميزة في ليلة عراب الطرب، المطرب محمد عبده، على مسرح فنان العرب في بوليفارد الرياض بتنظيم من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وإشراف الهيئة العامة للترفيه.

وأوضح تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن 14 ألف تذكرة مخصصة لهذه الحفلة، التي يحيها الفنان محمد عبده، بيعت بعد ساعات من طرحها.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: “خلصت في ساعات ١٤ ألف تذكرة”.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

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