غرفة الرياض تطرح 1217 #وظيفة للجنسين

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (1217) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 4 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:
– فندق حياة ريجنسي الرياض العليا.
– شركة مذاق الطبخة اللذيذة/ مطعم أم شريف.
– الشركة الخليجية للمطاعم والمنتزهات المحدودة.
– شركة المأكولات السريعة (البيك).
وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. حارس أمن- قسم الأمن والسلامة.
. موظفة خدمة عملاء- مركز الاتصال.
. محاسب تكاليف.
. موظف خدمة عملاء.
. كاشير.
. سائق نقل خفيف.
. أمين مستودع.
. موظف استقبال.
. مقدم طعام.
. مشرف أمن.
. رجل أمن.
وأوضحت الغرفة، أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019م؛ وتستمر لمدة 4 أيام.
وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
اترك تعليقاً