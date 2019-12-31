غوغل تطلق خدمة Watchlist

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

من نتفليكس إلى ديزني+ وهولو وآبل+ تي في، مع توفر العديد من منصات البث، قد يكون من الصعب تتبع ما تنوي مشاهدته، لكن غوغل سهلت هذه المهمة.

أطلقت غوغل خدمة جديدة وهي قائمة المشاهدة أو Watchlist، وتتيح لك وضع إشارة مرجعية على ما تشاهده حاليًا أو ما ترغب في مشاهدته في المستقبل.

أسفل الصور ومقاطع الفيديو والأفلام، ستجد علامة جديدة بها كلمتين: شاهدها؟ وقائمة المشاهدة، وهو ما يسمح لك بإمكانية المشاهدة لاحقًا من خلال البحث في قائمة الرغبات الخاصة بك.

والميزة الجديدة متاحة فقط على تطبيق غوغل على الهواتف الذكية بنظام الأندرويد والـ iOS، ولبعض المستخدمين، ومن المرجح أن يتم طرحها على مستوى العالم خلال الأيام القليلة القادمة.

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