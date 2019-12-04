غوميز يكشف خطة #الهلال للتألق في المونديال

المواطن - محمد سمعه

كشف النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال، عن خطة الزعيم للتألق في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر انطلاقها في قطر يوم الأربعاء المقبل.

وقال غوميز في تصريحات صحافية: علينا احترام كل الفرق، فالفريق الأول سيكون نادي الترجي التونسي، وهو فريق جيد للغاية وعدواني، حاليًّا لدينا الوقت للاستعداد.

وأضاف غوميز: آمل أن نفوز ونواجه فلامنجو، وعلينا أن نتعامل مع كل مباراة في وقتها وحينها سنرى.

وتابع غوميز: كرة القدم هي تفاصيل، وسنرى ماذا سيحدث في المونديال، فزنا بدوري أبطال أوروبا لأننا نملك الجودة، وعلينا الآن أن نقاتل وأن نمتلك الروح اللازمة للتعامل مع كل مباراة على حدة.

وسيواجه الهلال، نادي الترجي التونسي يوم 14 ديسمبر الجاري في دور الثمانية بمونديال الأندية.

وتُوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا يوم 24 نوفمبر الماضي، بعد الفوز في إياب النهائي على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين.