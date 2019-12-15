غوميز يُزين تألقه مع #الهلال بـ 51 هدفًا

المواطن - محمد سمعه

ينجح الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال في كل مباراة في خطف قلوب الجماهير الهلالية، وذلك بفضل تألقه مع الفريق الأول بجانب إحرازه للعديد من الأهداف الحاسمة في مختلف المسابقات.

وخلال الفترة الأخيرة، نجح غوميز في تزيين تألقه مع الهلال بإحراز 51 هدفًا في كل المسابقات التي خاضها مع زعيم آسيا خلال عام ونصف من تواجده مع الأزرق.

وسجل غوميز 27 هدفًا في الدوري السعودي، 11 هدفًا في دوري أبطال آسيا، وخمسة أهداف في البطولة العربية، بالإضافة إلى سبعة أهداف في كأس الملك وهدف وحيد بكأس العالم للأندية ليُصبح المجموع حتى الآن 51 هدفًا.

من ناحية أخرى، حرص اللاعب بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال على توجيه رسالة خاصة إلى البرتغالي جورجي جيسوس مدرب نادي فلامنغو البرازيلي، وذلك قبل لقاء الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب غوميز عبر حسابه في تويتر لجيسوس مدرب فلامنغو: خلال العشاء وعدت جيسوس أن الهلال سيلاقي فلامنغو في المونديال وهذا سيكون أمرًا رائعًا للغاية.

وأضاف غوميز: سيكون شرفًا كبير لي مواجهتك جيسوس أنت وفريقك فلامنغو، وأتمنى أن تكون مباراة كبرى، أراك أستاذي.

يذكر أن غوميز سجل هدف الفوز لفريق الهلال في شباك الترجي، عند حلول الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر المباراة.