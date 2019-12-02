فأل حسن للأخضر قبل مباراة #السعودية ضد #عمان

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد عمان التي ستنطلق، بعد قليل، على ملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وقبل مباراة السعودية ضد عمان اليوم، يتصدر المنتخب العماني ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي برصيد 4 نقاط، فيما يقع الأخضر في المركز الثالث، وبفارق الأهداف عن الكويت صاحب الوصافة.

السعودية ضد عمان

ويملك الأخضر فألًا حسنًا قبل مباراة السعودية ضد عمان اليوم، حيث سبق وتواجها مرتين في قطر ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي، ونجح المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من الفوز في المباراتين.

ولعب منتخب السعودية ضد عمان في قطر لأول مرة خلال منافسات النسخة الرابعة من بطولة كأس الخليج العربي عام 1976، والتي انتهت بفوز الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعود مباراة السعودية ضد عمان الثانية التي أُقيمت في قطر إلى كأس الخليج العربي “خليجي 11” عام 1992، والتي انتهت بفوز الأخضر بهدفين دون رد أحرزهما فهد الغشيان وخالد مسعد.

مواجهات المنتخبين

وواجه منتخب السعودية نظيره عمان 14 مباراة من قبل، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأخضر، حيث نجح في تحقيق الفوز 12 مرة، وخسر في مباراة، وتعادل في أخرى، ويأمل في مواصلة نتائجه المميزة خلال لقاء اليوم.

وكانت مباراة السعودية ضد عمان الوحيدة التي انتهت بالتعادل في عام 2009، وتسببت في تتويج المنتخب العماني بلقب كأس الخليج العربي لأول مرة في تاريخه، حيث فاز بعدها بركلات الترجيح بنتيجة 6/ 5.

وشهدت مباريات السعودية ضد عمان تسجيل 35 هدفًا، 28 هدفًا لصالح المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، فيما اهتزت شباك الأخضر بـ7 أهداف فقط.