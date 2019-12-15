فؤاد أنور: الأمور في #الشباب غير مطمئنة

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي الشباب السابق، فؤاد أنور، أن الأمور في الفريق الأول لكرة القدم غير مطمئنة هذا الموسم، منتقدًا في الوقت ذاته مستوى اللاعبين الأجانب في صفوف الليوث.

وعلق فؤاد أنور على تراجع مستوى الفريق قائلًا: “الأمور في نادي الشباب غير مطمئنة، ولاعبو الفريق ليسوا بالمستوى الذي يسمح للرئيس بأن يصرح بأن الفريق سينافس”.

وتابع نجم الليوث السابق تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “خالد البلطان خبير وسبق أن جعل من نادي الشباب بطلًا، لكن من الظلم أن نرى الشباب بهذا الحال”.

وأضاف أنور قائلًا: “هناك أندية أقل تاريخًا من فريق الشباب استطاعت أن تجلب لاعبين أجانب أعلى مستوى من أجانب الشباب الموجودين حاليًّا”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “نعلم جميعًا بأن الفوز بالدوري يتطلب استقرار فني وإداري وما إلى ذلك، لكن على الأقل نريد الشباب أن ينافس”.

وخسر الشباب على ملعبه ووسط جمهوره ضد الرائد في الجولة الـ11، ليتراجع إلى المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة.