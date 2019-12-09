فالنسيا: بوغبا بحاجة إلى الحب في #مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

طالب الإكوادوري أنطونيو فالنسيا ظهير أيمن مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير بإظهار بعضًا من الحب للفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الذي ترددت أنباء حول اقترابه من المغادرة إلى ريال مدريد الإسباني.

وكانت تقارير صحافية إنجليزية وإسبانية تحدثت مرارًا وتكرارًا عن اهتمام زيدان مدرب ريال مدريد بضم مواطنه بوغبا في يناير 2020 أو في صيف العام المقبل.

ونقلت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية تصريحات فالنسيا الذي قال: بوغبا نجم كبير وهو يحتاج للحب والتقدير من سولشاير، وبوغبا لم يقل لي أي شيء على الإطلاق عن رغبته بالانضمام لنادي ريال مدريد.

وأضاف سولشاير: إذا توافرت الأجواء المناسبة لبوغبا أنا متأكد من أنه سيتألق وبقوة مع اليونايتد.

وكان بوغبا انضم إلى اليونايتد في صيف 2016 قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.