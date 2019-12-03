فان دايك يعلق على تتويج ميسي ويسخر من رونالدو

المواطن - متابعة

بعد حصد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني جائزة الكرة الذهبية “البالون دور” للمرة السادسة في تاريخه، علق أفضل مدافع في العالم، فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول الإنجليزي على التتويج.

وعقب التتويج تحدث فان دايك، قائلاً: “ميسي فاز بـ6 كرات ذهبية، أرفع قبعتي له”.

وأضاف فان دايك: “لقد حظيت بموسم رائع، ولكن بعض الأحيان تواجه لاعبين غير طبيعيين، مثل ميسي”.

وقبل الحفل سخر فان دايك من عدم حضور كريستيانو رونالدو إلى حفل الكرة الذهبية، بعدما سأله أحد الصحفيين حول غياب رونالدو، وقال له هل تخلصت من أحد المنافسين؟ فرد الدولي الهولندي قائلاً: “هل كان رونالدو منافساً حقاً؟”.

وغاب النجم البرتغالي، المتوج في الموسم الماضي مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي، ولقب كأس السوبر عن حفل جائزة الكرة الذهبية.

وانفرد ميسي (32 عاماً) بالرقم القياسي الذي كان يتشاركه مع غريمه السابق في ريال مدريد الإسباني نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي، كريستيانو رونالدو، وأضاف تتويج، الاثنين، إلى جوائز 2009 و2010 و2011 و2012 و2015، جامعاً في العام نفسه بين الكرة الذهبية وجائزة “فيفا” لأفضل لاعب في العالم.

وحل في المركز الثاني الهولندي فان دايك مدافع فريق ليفربول، ثم جاء السنغالي ساديو ماني رابعاً والمصري محمد صلاح خامساً والحارس البرازيلي أليسون بيكر الذي كوفئ بجائزة ليف ياشين لأفضل حارس هذا العام في المركز السابع.