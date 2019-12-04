فتح باب التسجيل على وظائف المديرية العامة للسجون
على رتبة جندي للرجال

فتح باب التسجيل على وظائف المديرية العامة للسجون

2019/12/04
الساعة 4:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للسجون على رتبة ( جندي ) رجال للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة ( أبشر – التوظيف ) على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 11 / 4 / 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق 15 / 4 / 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي (هنا).

ويشترط أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

– أن يكون حاصل على شهادة  الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم.
– أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.
– يفضل من لدية مؤهلات أو دورات إضافية وتكون الشهادة من جهة معتمدة وإن كانت صادرة من معهد خاص فيجب تصديقها من جهة حكومية وسيكون هناك لجان اختبار لذلك.

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