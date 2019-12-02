فتح باب التقديم الموحد بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع

المواطن - ينبع
أعلنت الهيئة الملكية ينبع عن فتح باب التقديم الموحد بكليات ومعاهد قطاع التعليم ( كلية ينبع الصناعية (بنين) – كلية ينبع الجامعية (بنين – بنات) – معهد ينبع التقني (بنين) ، للفصل الثاني من العام الدراسي 1441 هـ اعتبارا من تاريخ 4 / 4 / 1441 هـ.
الجدول الزمني أدناه يوضح بداية ونهاية فترة القبول وإنهاء إجراءات الطلاب والطالبات المرشحين للقبول بالفصل الدراسي الثاني للعام 1441 هـ
|اليوم
|التاريخ
|البيان
|الأحد
|04/04/1441
01/12/2019
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يتم تقديم طلبات الالتحاق للمتقدمين إلكترونياً.
|الخميس
|08/04/1441
05/12/2019
|نهاية فترة تقديم طلبات الإلتحاق حتى الساعة الحادية عشر مساءً
|الاثنين
|12/04/1441
09/12/2019
|إعلان أسماء المرشحين وبداية إنهاء إجراءات القبول
|الأربعاء
|14/04/1441
11/12/2019
|آخر موعد لإنهاء إجراءات قبول المرشحين
يتم إكمال إجراءات القبول إلكترونياً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً
|الخميس
|15/04/1441
12/12/2019
|إعلان أسماء المرشحين للقبول بالدفعة الثانية في حال وجود مقاعد شاغرة
يتم إكمال إجراءات القبول إلكترونياً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً
|الأحد
|18/04/1441
15/12/2019
|آخر موعد لإنهاء إجراءات قبول الدفعة الثانية للمرشحين
يتم إكمال إجراءات القبول إلكترونياً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً
• التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).
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