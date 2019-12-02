فتح باب التقديم الموحد بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع
للفصل الثاني من العام الدراسي 1441 هـ

فتح باب التقديم الموحد بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع

2019/12/02
الساعة 11:14 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - ينبع

أعلنت الهيئة الملكية ينبع عن فتح باب التقديم الموحد بكليات ومعاهد قطاع التعليم ( كلية ينبع الصناعية (بنين) – كلية ينبع الجامعية (بنين – بنات) – معهد ينبع التقني (بنين) ، للفصل الثاني من العام الدراسي 1441 هـ اعتبارا من تاريخ 4 / 4 / 1441 هـ.

الجدول الزمني والمواعيد:

الجدول الزمني أدناه يوضح بداية ونهاية فترة القبول وإنهاء إجراءات الطلاب والطالبات المرشحين للقبول بالفصل الدراسي الثاني للعام 1441 هـ

اليوم التاريخ البيان
الأحد 04/04/1441
01/12/2019
    1. استقبال طلبات الراغبين الالتحاق بكلية ينبع الصناعية (بنين – علمي) وكلية ينبع الجامعية (بنين/بنات – علمي/إداري )
      برنامج السنة التحضيرية لخريجي وخريجات الثانوية العامة أو ما يعادلها.
    2. استقبال طلبات الراغبين الالتحاق بمعهد ينبع التقني من خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها (بنين – علمي/إداري).
    3. استقبال طلبات الراغبين التحويل من جامعات وكليات أخرى للالتحاق بكليات الهيئة الملكية (بنين / بنات).
    4. استقبال طلبات الراغبين الالتحاق ببرنامج البكالوريوس التكميلي من خريجي كلية ينبع الصناعية فقط .

يتم تقديم طلبات الالتحاق للمتقدمين إلكترونياً.
الخميس 08/04/1441
05/12/2019		 نهاية فترة تقديم طلبات الإلتحاق حتى الساعة الحادية عشر مساءً
الاثنين 12/04/1441
09/12/2019		 إعلان أسماء المرشحين وبداية إنهاء إجراءات القبول
الأربعاء 14/04/1441
11/12/2019		 آخر موعد لإنهاء إجراءات قبول المرشحين
يتم إكمال إجراءات القبول إلكترونياً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً
الخميس 15/04/1441
12/12/2019		 إعلان أسماء المرشحين للقبول بالدفعة الثانية في حال وجود مقاعد شاغرة
يتم إكمال إجراءات القبول إلكترونياً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً
الأحد 18/04/1441
15/12/2019		 آخر موعد لإنهاء إجراءات قبول الدفعة الثانية للمرشحين
يتم إكمال إجراءات القبول إلكترونياً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً

• التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).

 

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