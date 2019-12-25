فرجاني ساسي يُثير قلق الزمالك

المواطن - مروة نبيل

أثار النجم التونسي فرجاني ساسي قلق مسؤولي وجماهير نادي الزمالك المصري، بعد انتشار أنباء تُفيد برغبته في الرحيل عن الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نادي الزمالك

وانتشرت بالأمس تغريدة للنجم فرجاني ساسي يؤكد من خلالها تعرضه للإهانة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، وشدد على رحيله في أقرب وقت ممكن، احترامًا لنفسه وتاريخه.

وبعد وقت قصير من تداول التغريدة، أعاد فرجاني ساسي نشرها عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مؤكدًا أنها مزيفة، ولكن جماهير الزمالك أعربت عن قلقها خوفًا من رحيله، خاصة أنه من نجوم الفريق.

ويُعد فرجاني ساسي أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري الموسم الرياضي الماضي، وساهم في تتويجه بلقبي الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، وكأس مصر.

وتراجع مستوى فرجاني ساسي وجميع لاعبي الزمالك هذا الموسم، حيث يُعاني الفريق الأول لكرة القدم من تذبذب النتائج، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة.

وارتبط اسم فرجاني ساسي بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أنه ظهر بشكل مميز مع مدربه السويسري كريستيان جروس خلال تدريبه الزمالك المصري.

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