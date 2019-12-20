فرسان السعودية يسيطرون على منافسات اليوم الرابع بمهرجان الدرعية

المواطن - واس

سيطر الفرسان السعوديون على منافسات اليوم الرابع من مهرجان الدرعية للفروسية الذي تستضيفه مزرعة الدهامي ضمن الفعاليات الرياضية العالمية لموسم الدرعية بمشاركة أكثر من 170 فارسا وفارسة من مختلف دول العالم في البطولة المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية والمؤهلة بالنقاط المسجلة بها للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020 وبطولة العالم.

وتوّج الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيرارد إنزيرلو, الفارس عبدالله الشربتلي بعد أن حصل على المركز الأول في الشوط الرابع – الفئة الكبرى – فيما حلّ ثانياً الفارس وليد الغامدي، وحلّ بالمركز الثالث الفارس الإماراتي علي الكربي. لتكتمل هيمنة الفرسان السعوديين على مجريات منافسات اليوم الرابع بحصدهم المراكز الأولى في جميع الأشواط للمرة الأولى منذ انطلاق المهرجان في الأسبوع الماضي.



وكانت المنافسات قد افتتحت بالشوط الأول – الفئة الصغرى – الذي شهد هيمنه سعودية حيث فاز الفارس بندر بن محفوظ بالمركز الأول فيما حلّ الفارس بدر الفرد ثانياً متقدماً على الفارس عبدلله آل الشيخ الذي جاء في المركز الثالث.

واستمرت المنافسات بشوطها الثاني – الفئة المتوسطة – الذي استمر به تألق السعوديين إذ حقق الفارس خالد المبطي المركز الأول بعد تعثره في منافسات الأسبوع الأول وبعد منافسة قوية مع الفارس السعودي عبدالكريم أبار الذي حلّ ثانياً، فيما أتى محمد المالكي بالمركز الثالث.

واستمرت المنافسات بشوطها الثالث -فئة الشباب والناشئين – الذي حقق به الفارس السعودي وليد الغامدي المركز الأول فيما أتى الفارس السعودي محمد العساكر بالمركز الثاني متقدما على الفارس الأمير عبدالعزيز بن تركي بن عبدالله الذي حلّ بالمركز الثالث.

وتُستكمل منافسات المهرجان يوم غد الجمعة حيث تستمر عملية تحديد الفرسان والفارسات الحاصلين على أكثر النقاط المؤهلة لبطولة العالم وأولمبياد طوكيو 2020.

يُذكر أن مهرجان الدرعية للفروسية الذي يعود للعام الثاني على التوالي ليجلب الحدث العالمي بصورة أكبر للمملكة وليعكس جميع القيم التقليدية لرياضة الفروسية والمعايير الأوروبية التي تضمن جودة البطولة وتمنح الجماهير تجربة مشاهدة خاصة.

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