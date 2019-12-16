فرصة تاريخية أمام الهلال لتخطي إنجاز النصر والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يطمح نادي الهلال لتخطي عقبة فلامنغو البرازيلي في دور نصف النهائي بكأس العالم للأندية، من أجل تخطي إنجاز ناديي النصر والاتحاد اللذين سبقا الهلال في التأهل لمونديال الأندية.

وكان النصر تأهل لمونديال الأندية نسخة 2000، ولم يتخط دور المجموعات، فعادل الهلال إنجاز النصر وتأهل لمونديال الأندية 2019، وتمكن الاتحاد من التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية 2005 بعد فوزه على الأهلي المصري بهدف نظيف، فعادل الهلال نفس إنجاز الاتحاد.

الهلال يُجهز لإنجازه بطريقته الخاصة

ولكن الهلال يطمح إلى تحقيق إنجاز تاريخي مختلف له بإسقاط فريق فلامنجو، ليكون أول ناد سعودي يُسقط نادي لاتيني بمونديال الأندية خاصة أن النصر لم يتمكن من ذلك والاتحاد كذلك، حيث خسر النصر من فريق لاتيني وهو كورينثيانز البرازيلي في نسخة 2000 بثنائية دون رد، وخسر الاتحاد من فريق ساو باولو البرازيلي في مباراة دور نصف النهائي بنسخة 2005.

وسيكون التشكيل المتوقع لفريق الهلال أمام فلامنجو مكونًا من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانج هيون سو، علي البليهي، محمد البريك.

في خط الوسط: عبدالله عطيف، جوستافو كويلار، سالم الدوسري، كارلوس إدواردو.

في خط الهجوم: عمر خربين، بافيتيمبي غوميز.

موعد مباراة الهلال وفلامنغو

وستنطلق مباراة الهلال وفلامنغو غدًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب خليفة الدولي.

وكان الهلال هزم نادي الترجي التونسي بطل إفريقيا أول أمس السبت بهدف دون رد سجله الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر المباراة ضمن لقاء دور الثمانية بين الفريقين بمونديال الأندية.