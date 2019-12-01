فرصة للاستثمار في حلبة سباق سيارات بالمدينة

المواطن - المدينة المنورة

طرحت أمانة المدينة المنورة موقعًا لإنشاء حلبة سباق سيارات بطريق خالد بن عبدالعزيز، ضمن فرص الاستثمار البلدي عبر بوابة فرص.

وأوضحت أمانة المدينة، في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الأحد، أن حلبة سباق السيارات تأتي على مساحة 151 ألف متر، وهي أرض فضاء على طريق خالد بن عبدالعزيز.

وفي وقت سابق، طرحت أمانة المدينة المنورة أمام المستثمرين ورواد الأعمال 250 فرصة استثمارية في 36 نشاطًا موزعة على عدد من المحاور الرئيسية والأحياء.

وعدت أمانة المنطقة هذا الطرح الأكبر في المملكة الذي يأتي بعد دراسة مستفيضة للمواقع الاستثمارية المحتملة بالمدينة المنورة والتوصل إلى أفضل نشاط استثماري لكل موقع والعوائد المتوقعة من تشغيله، وهو ما يوفر وقتًا وجهدًا على المستثمرين في البحث عن الموقع الأفضل لمشاريعهم.