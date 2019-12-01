فرصة للاستثمار في حلبة سباق سيارات بالمدينة
أرض فضاء على طريق خالد بن عبدالعزيز

فرصة للاستثمار في حلبة سباق سيارات بالمدينة

2019/12/01
الساعة 9:25 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - المدينة المنورة

طرحت أمانة المدينة المنورة موقعًا لإنشاء حلبة سباق سيارات بطريق خالد بن عبدالعزيز، ضمن فرص الاستثمار البلدي عبر بوابة فرص.

وأوضحت أمانة المدينة، في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الأحد، أن حلبة سباق السيارات تأتي على مساحة 151 ألف متر، وهي أرض فضاء على طريق خالد بن عبدالعزيز.

وفي وقت سابق، طرحت أمانة المدينة المنورة أمام المستثمرين ورواد الأعمال 250 فرصة استثمارية في 36 نشاطًا موزعة على عدد من المحاور الرئيسية والأحياء.

وعدت أمانة المنطقة هذا الطرح الأكبر في المملكة الذي يأتي بعد دراسة مستفيضة للمواقع الاستثمارية المحتملة بالمدينة المنورة والتوصل إلى أفضل نشاط استثماري لكل موقع والعوائد المتوقعة من تشغيله، وهو ما يوفر وقتًا وجهدًا على المستثمرين في البحث عن الموقع الأفضل لمشاريعهم.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • اعتماد 38 مخططًا سكنيًا في المدينة
    •
  • آلية جديدة لكشف متبقيات المبيدات في الخضار والفاكهة بالمدينة المنورة
    •
  • مبادرة لغرس 100 ألف شجرة في المدينة المنورة 
    •
  • ربط إلكتروني لرخص البناء بين إتمام وأمانة المدينة المنورة
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :