فرع هيئة الصحفيين بالجبيل يناقش الكاريزما الإعلامية

المواطن - الجبيل

نظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالجبيل دورة بعنوان: كاريزما الظهور الإعلامي بحضور أكثر من 28 صحفياً وصحفيةً، قدمها المستشار عبدالله الحوطي.

واعتبر مسؤول فرع هيئة الصحفيين بالجبيل محمد الزهراني أن الدورة تأتي ضمن إطار برامج وخطة عمل الفرع وهي الدورة الثانية خلال الشهرين الماضيين حيث كانت بداية الدورات عن فن كتابة الخبر الصحفي.

وأشار الزهراني إلى أن الخطة التدريبية مستمرة حتى نهاية العام حيث يتم تقديم دورة في فن التواصل الإعلامي والحصول على المعلومة والتي تهدف إلى تدريب الزملاء المبتدئين في الإعلان حسب الطرق السليمة في تقصي المعلومة من مصادرها والاستفادة من التجارب في هذا المجال وسيقدمها الدكتور محمد السبيعي في نهاية ديسمبر الجاري.

ويقدم فرع الهيئة بالجبيل كافة الخدمات لمنتسبيه وللمجتمع المحلي من ورش عمل ودورات وملتقيات وبرامج مفيدة وفق الخطة العامة والاستراتيجية لهيئة الصحفيين السعوديين التي اعتمدها مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين مقدما شكره وتقديره لرئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك وجميع أعضاء مجلس الإدارة على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق أهداف المكتب المرجوة.

يذكر أن هذه الدورة تعتبر الدورة الثانية بعد دورة صناعة الخبر الصحفي والتي قدمها المدرب والإعلامي أحمد صالح الغامدي للزملاء الصحفيين والصحفيات في المحافظة واستفاد من مجموع الدوريتين ما يقارب 60 من الزملاء والزميلات.