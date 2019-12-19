فرنانديز يسجل أول هاتريك هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

خطف النجم التشيلي روني فرنانديز الأنظار خلال مباراة فريقه الفيحاء ضد الاتحاد التي أُقيمت، اليوم الخميس، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف في شباك العميد.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للتشيلي فرنانديز مع كرة الهاتريك، مؤكدًا أنه أول لاعب يُسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة في البطولة هذا الموسم.

الفيحاء ضد الاتحاد

ولعب الفيحاء ضد الاتحاد على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز الفريق البرتقالي بنتيجة 4/1.

وفض فرنانديز اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة الثالثة من أحداث مباراة الفيحاء ضد الاتحاد من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل العميد عن طريق رومارينيو في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وسجل صامويل أوسو الهدف الثاني عند الدقيقة 49، قبل أن يُسجل فرنانديز الهدف الثالث من ركلة جزاء، وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بل الضائع.

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