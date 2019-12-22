فرنسا تفرض غرامة 150 مليون على غوغل

المواطن- متابعة

فرضت هيئة المنافسة الفرنسية على شركة غوغل غرامة مالية قدرها 150 مليون يورو في قضية مكافحة احتكار؛ بسبب إساءة الشركة استخدام موقعها التنافسي المسيطر على سوق الإعلانات في خدمتها الإعلانية.

وقالت السلطات الفرنسية أنه مع اتساع السلطة للشركات تأتي المزيد من المسؤوليات.

ووفقًا لـ عالم التقنية، فبهذا تكون قد انتهت تحقيقات دامت لأربعة أعوام نتيجة اتهام شركة Gibmedia الفرنسية التقنية، شركة غوغل بإيقاف حسابها الإعلاني بدون سابق إنذار.

ومن المقرر أن تقدم غوغل استئناف الحكم، ودافعت عن نفسها بأن إعلان الشركة الفرنسية قد يكون مضراً للمستخدمين من خلال خداعهم بالدفع لقاء خدمات تقدمها دون إفصاح مفصل لبنود الفاتورة، ما يعني إخفاء بعض الرسوم المالية.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها غوغل إلى غرامات من السلطات الفرنسية، ففي يناير الماضي تغرمت بمقدار 50 مليون يورو لانتهاك سياسة الخصوصية الأوروبية، وفي سبتمبر الماضي قامت بتسوية قضية احتيال مالي بقيمة مليار يورو، كما تواجه الشركة أيضًا تحقيقات في الولايات المتحدة لسلوكها الاحتكاري.

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