فعاليات شتاء الرياض مستمرة حتى أواخر مارس

شرف الروقي
تستمر فعاليات موسم الرياض في خمس مناطق حددتها الهيئة العامة للترفيه بمناطق شتاء الرياض، وهي رياض ونتروندرلاند، ورياض سفاري، والمربع، وصحاري الرياض، والرياض بوليفارد.
وتنتهي معظم مناطق شتاء الرياض في الثامن عشر من يناير المقبل، فيما ينتهي بوليفارد الرياض في الثلاثين من مارس المقبل.
وشهد موسم الرياض الذي انطلق في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والفنية والغنائية.
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ضيف
مطلقة احتاج بيت يسترني انا وبناتي وابي مشروع صغير يكفيني الحاجة نداء لتركي ال الشيخ انا احق بماتدفعه على للترفيه وصلوله صوتي تكفون .عطني عمل انا يتيمة ولاعائل لي .
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