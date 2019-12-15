فقدان الثقة واللاعبين الأجانب أبرز أزمات #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي الاتحاد السابق، عبدالله غراب، أن الإدارة لم تستغل فترة الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين؛ ما أثر على مستوى العميد.

الاتحاد يُعاني:

وخسر الاتحاد على ملعبه ووسط جمهوره ضد الفيصلي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 12 نقطة من الفوز في 4 مباريات، والخسارة في 7 لقاءات.

أسباب تراجع الاتحاد:

وعلق عبدالله غراب على أزمات العميد قائلًا: “لم يتوفق الاتحاد في استغلال فرصة الدعم والتعاقد مع أجانب على مستوى، جلب لاعبين بمستوى عادي وكبار بالسن لن يفيد الفريق ولن يفيد اللاعب المحلي في اكتساب الخبرة من الأجنبي”.

وتابع نجم العميد السابق خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “لم توفق إدارة الاتحاد في تسليم المدرب موضوع اختيار اللاعبين الأجانب، كان عليها أن تستفيد من الخبرات في النادي”.

وأشاد غراب بقرار إقالة المدرب التشيلي لويس سييرا، وقال: “قرار استغناء مجلس إدارة نادي الاتحاد عن سييرا كان صائبًا؛ لأنه لم يتمكن من قيادة الفريق دوريًّا”.

واختتم نجم العميد السابق تصريحاته الإذاعية قائلًا: “يفتقد لاعبو الاتحاد للثقة، شاهدنا في مباراة الأمس، لمدة 30 دقيقة لا توجد تمريرة سليمة”.