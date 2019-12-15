فلامنغو يستعد لمواجهة #الهلال

المواطن - مروة نبيل

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو البرازيلي مرانًا على ملعب عبدالله بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهته ضد الهلال المقبلة.

وكان المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس قد منح لاعبي فريق فلامنغو راحة من التدريبات بالأمس، بعد الرحلة التي استغرقت حوالي 15 ساعة من البرازيل إلى قطر، ليكون مران اليوم هو الأول للاستعداد لمواجهة الهلال المرتقبة.

ويلعب الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019، وذلك بعدما فاز الزعيم على الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد.

ويتأهل الفائز من مباراة الهلال ضد فلامنغو البرازيلي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2019، المقرر إقامته يوم 21 من شهر ديسمبر الجاري، لمواجهة الفائز من مواجهة ليفربول أمام مونتيري المكسيكي.