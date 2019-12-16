فلامنغو يُجهز مفاجأة مُحزنة لجيسوس لعيون مدرب ميسي

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن إدارة نادي فلامنغو البرازيلي تُجهز مفاجأة محزنة للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق الأول بالنادي ولجماهير الفريق أيضًا قبل مواجهة الهلال بكأس العالم للأندية غدًا.

وتُشير التقارير الإخبارية إلى نية إدارة فلامنغو الإطاحة بجيسوس بعد كأس العالم للأندية، والتعاقد مع الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرب منتخب الأرجنتين السابق، ومدرب النجم ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني سابقًا.

وتأتي رغبة إدارة فلامنغو بالإطاحة بجيسوس وذلك بعد الفشل في الوصول إلى طريقة للتفاوض حول تجديد عقده مع النادي البرازيلي، بجانب أن جيسوس قد يبحث عن خوض تجربة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وكان جيسوس نجح في قيادة فلامنغو للتتويج ببطولة كوبا ليبرتادوريس بعد غياب دام فوق الـ30 عامًا، بالإضافة إلى الفوز بلقب الدوري البرازيلي بعد غياب خمسة أعوام.

وتملك مباراة الهلال وفلامنغو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية العديد من الأسرار في كواليس الفريقين، خاصة أن المباراة ستكون حدثًا خاصًا لعنصرين في الفريقين.

وستكون البداية مع المدرب جورجي جيسوس مدرب فلامنغو، الذي سبق له تدريب نادي الهلال ولكن تمت إقالته في مطلع عام 2019، لينتقل بعد ذلك لتدريب فلامنغو.

وأكد جيسوس في تصريحات صحافية، قبل المباراة على احترامه الكامل لنادي الهلال، مضيفًا أن فلامنغو لا يُركز في مواجهة ليفربول ولكنه يُركز على مباراة الهلال وتحقيق نتيجة إيجابية بها في البداية.

وستكون المباراة خاصة كذلك للاعب الكولومبي جوستافو كويلار نجم الهلال الحالي واللاعب السابق لنادي فلامنغو، حيث أكد كويلار على قوة المباراة مضيفًا أنه سيقوم بنقل كل المعلومات عن النادي البرازيلي للمدرب رازفان لوشيسكو لوضع الخطة المناسبة لفريق الهلال.