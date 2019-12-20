فهد بن خالد: الأهلي قادر على المنافسة

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس النادي الأهلي السابق، الأمير فهد بن خالد، بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم ضد ضمك، مؤكدًا أن الراقي قادر على المنافسة هذا الموسم.

وقال: “الأهلي ظهر بصورة جيدة أمام ضمك، واستحق الانتصار بخماسية، وأعجبني الفريق بأكمله، وكله بدعم الإدارة الأهلاوية والأمير منصور بن مشعل، وأتمنى لهم التوفيق”.

وتابع الأمير فهد بن خالد خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “الأهلي قادر على المنافسة بالدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وحضور الجماهير الأهلاوية ودعمها ومساندتها للفريق الكروي مهم بالفترة المقبلة”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على ضمك بالأمس بنتيجة 5/1، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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