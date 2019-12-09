فهد بن منصور رئيسًا لـ اتحاد الموتاي والكيك بوكسينج
بعد إصدار قرار تأسيسه

فهد بن منصور رئيسًا لـ اتحاد الموتاي والكيك بوكسينج

2019/12/09
الساعة 9:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أصدر رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الاثنين، قرارًا بتأسيس الاتحاد السعودي للموتاي والكيك بوكسينج.

وأضاف حساب اللجنة الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن رئيس مجلس الإدارة قرر تعيين الأمير فهد بن منصور بن سعد آل سعود رئيسًا للاتحاد الجديد.

ومن جهته، عبر الأمير فهد بن منصور عن سعادته واعتزازه بالثقة التي حظي بها من سمو الرئيس، متمنيًا أن يكون على قدر التطلعات لتحقيق ما تطمح فيه الرياضة السعودية.

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