فواز القرني أفضل حارس في خليجي 24

المواطن - محمد سمعه

نال الحارس فواز القرني، حارس مرمى المنتخب السعودي، جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة خليجي 24، على الرغم من خسارة الأخضر للمباراة النهائية أمام منتخب البحرين بهدف دون رد.

وقدم فواز القرني أداءً مميزًا في البطولة؛ حيث أنقذ مرمى الأخضر من العديد من الفرص الخطيرة خلال مباريات المنتخب السعودي في البطولة، بجانب أنه أثبت ذاته بعد غياب الحارس محمد العويس حارس الأهلي عن البطولة بعد إصابته بكسر في عظمة الوجه.

وكان عبدالله عطيف لاعب الأخضر تُوج بلقب أفضل لاعب في بطولة كأس الخليج 2019.

وتمكن اللاعب محمد الرميحي من تسجيل الهدف الوحيد للمنتخب البحريني في الدقيقة السبعين بعد عرضية أرضية، لم يتعامل معها دفاع المنتخب السعودي بالشكل المطلوب.

وانتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي أمام البحرين بالتعادل السلبي، ضمن مباراة نهائي كأس الخليج في نسخته الرابعة والعشرين.

ولم ينجح سلمان الفرج في تنفيذ ركلة الجزاء حيث سددها بعيدًا عن شباك منتخب البحرين في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

كذلك سدد اللاعب سالم الدوسري كرة ارتطمت بعارضة المنتخب البحريني ليُحرم من إحراز الهدف الأول للأخضر.

وفي الشوط الثاني لم يظهر الأخضر بالأداء الهجومي القوي، كذلك تعامل دفاع منتخب البحرين مع الهجمات السعودية القليلة بشكل جيد.

واستغل الرميحي خطأ وعدم تمركز صحيح من دفاع الأخضر ليُحرز الهدف الوحيد في المباراة عند حلول الدقيقة السبعين.