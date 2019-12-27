فوز مانشستر يونايتد يحمي سولشاير من خطر يُلاحقه

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفوز أمس الخميس على حساب نادي نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من بطولة البريميرليج.

واستعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عافيته في الدوري الإنجليزي، بعد أن خسر من واتفورد بالجولة الثامنة عشرة بثنائية دون رد.

ونجح المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، في تخفيف حدة الانتقادات التي وُجهت له مؤخرًا بعد الفوز على نيوكاسل، حيث رأى العديد من عشاق مانشستر يونايتد أن سولشاير لا يُناسب طموحات اليونايتد خلال الفترة المقبلة.

وطالب العديد من مشجعي مانشستر يونايتد إقالة سولشاير والاتجاه نحو التعاقد مع الألماني توماس توخيل مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

مانشستر يونايتد يضغط بقوة في الشوط الأول:

وبدأ الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد، بضغط كبير من قبل فريق نيوكاسل، الذي تمكن من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب ماثيو لونجستاف في الدقيقة السابعة عشرة من عمر الشوط الأول.

وخلال لقاء مان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد، لم يستسلم مانشستر يونايتد وقاتل بقوة، من أجل إحراز هدف التعادل، حيث نجح اللاعب الفرنسي أنتوني مارسيال في إحراز هدف التعادل لليونايتد بالدقيقة الرابعة والعشرين.

ولم يهدأ مانشستر يونايتد خلال الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد، حيث تألق اللاعب ماسون جرينود ونجح في إضافة الهدف الثاني لليونايتد بالدقيقة السادسة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد بأربع دقائق، تمكن اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد من إضافة ثالث الأهداف لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة الحادية والأربعين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد بتقدم مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني من مباراة مان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد، تراجع فريق نيوكاسل دفاعيًّا بشكل واضح؛ مما أعطى الفرصة لفريق مانشستر يونايتد للبحث عن إحراز الهدف الرابع.

مارسيال نجم المباراة بامتياز:

ونجح اللاعب مارسيال في إضافة الهدف الرابع لـ مانشستر يونايتد بلقاء مان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد عند حلول الدقيقة الحادية والخمسين، ليكون الهدف الشخصي الثاني له في المباراة.

وأصبح رصيد مانشستر يونايتد بعد الفوز في مباراة مان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد 28 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد نادي نيوكاسل عند 25 نقطة في المركز العاشر.

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