فيتوريا: فوزنا مستحق.. وإصرار اللاعبين صنع الفارق

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا أن فوز فريقه على ضمك بنتيجة 4/2 مستحقًا، مشددًا في الوقت ذاته على أن اللاعبين صنعوا الفارق بإصرارهم على الانتصار.

ولعب النصر ضد ضمك اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح في تحويل تأخره بهدفين إلى فوز برباعية.

وقال فيتوريا: “مباراة اليوم كانت صعبة أمام فريق يُقدم مباراة مهمة بالنسبة له.. اللحظات الجيدة والسيئة في المباراة نحن المسؤولون عنها، الشوط الأول لم نكن جيدين وسمحنا لهم بالتسجيل لأن المشكلة كانت فينا نحن”.

وتابع: “لم نبدأ بشكل جيد بدأ الفريق ببطء ومنحناهم الثقة ليتقدموا علينا ويصلوا لمرمانا أدى هذا لتسجيلهم هدفين علينا.. بين الشوطين تحدثنا بأمور ذهنية وذكرنا بأننا يجب علينا أن نتغير حتى نغير، ونجحنا في تغيير مجريات المباراة لصالحنا”.

وأضاف: “بدأ اللاعبون الشوط الثاني بإصرار أكبر وعزيمة أكبر واستطعنا صناعة الفرق، انتصرنا بأربعة أهداف لهدفين هي نتيجة مستحقة بالرغم من أنه كان بإمكاننا تسجيل الأكثر لكنها كانت نتيجة مستحقة”.

وواصل فيتوريا تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي بعد مباراة ضمك ضد النصر اليوم قائلًا: “ليس لدينا أي تفكير بمن سيسجل الأهم أن الكرة تدخل الشباك، بأي طريقة كانت وبأي اسم، ما يهمنا هو الفوز فقط”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “نحن كمدربين عادة ما يزعجوننا بسؤال لماذا يضيع الفريق فرصًا عديدة.. اليوم حصلت لنا فرص عديدة واستطعنا منها تسجيل أربعة أهداف.. صناعة الفرص بحد ذاتها شيء جيد”.

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