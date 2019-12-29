فيتوريا يحاضر المدربين الوطنيين

المواطن - مروة نبيل

يلقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، محاضرة لتطوير المدربين الوطنيين، بإشراف اللجنة الفنية في اتحاد الكرة.

وأوضح حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن محاضرة فيتوريا للمدربين الوطنيين ستكون يوم 11 من شهر يناير المقبل، عند الساعة 3:30 مساء، بمقر الاتحاد في الرياض.

ومن المقرر أن تتناول محاضرة روي فيتوريا العناصر الأساسية لبناء البرنامج التدريبي ومفاتيح الإدارة الفنية للمباريات، بالإضافة إلى الأسئلة والنقاش مع المدربين الوطنيين.

ونجح فيتوريا في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، بعد منافسة قوية من نادي الهلال حتى الجولة الأخيرة.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز مع فيتوريا هذا الموسم، حيث يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة من 13 مباراة.

تابعنا على تواصل معنا على