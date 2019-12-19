فيتوريا يكشف حقيقة خلافه مع نجم النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، حقيقة خلافه مع أحد نجوم الفريق الأول بالعالمي، وذلك بعد الفوز أمس الخميس على العدالة بثلاثية دون رد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال فيتوريا بعد مباراة العدالة: ليس هناك أي خلاف بيني وبين مايكون وكل ما تردد حول وجود خلاف أمر غير صحيح.

وتابع مدرب النصر: كنت أمزح مع مايكون فقط وليس هناك أي خلاف كما ذكرت.

وفي وقت سابق، انتشر مقطع فيديو متداول لصفوان السويكت رئيس نادي النصر عبر موقع ” تويتر” وهو يُرسل رسالة خاصة لجماهير أصفر العاصمة عبر غمزته، وذلك بعد فوز النصر أمس على العدالة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال حديثه في الفيديو المتداول عبر ” تويتر” رد السويكت على تساؤل أحد الجماهير النصراوية حول وعده لجماهير العالمي فرد مبتسمًا وبغمزة في مشهد أثار التفاؤل لدى النصراويين حول مستقبل العالمي.

وانتهت المباراة بفوز النصر بثلاثية دون رد على العدالة، ليُصبح رصيد العالمي بعد الفوز 26 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد العدالة عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

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